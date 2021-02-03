انفجار في تونس يقتل 4 جنود

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وشدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وفق بيان لرئاسة الحكومة، على أن هذه العملية لن تثني الحكومة على مواصلة الجهود من أجل محاربة الإرهاب ودحره، مؤكدا أن هذه العملية الإرهابية تأتي لتذكر أن بوصلة الحكومة يجب أن تبقى دائما في اتجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، بعيدا عن كل التجاذبات والمشاحنات والمزايدات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 4 جنود مصرعهم في انفجار لغم أثناء مرور عربة كانت تقلهم في جبل المغيلة التابع لمحافظة القصرين وسط غرب تونس.وشدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وفق بيان لرئاسة الحكومة، على أن هذه العملية لن تثني الحكومة على مواصلة الجهود من أجل محاربة الإرهاب ودحره، مؤكدا أن هذه العملية الإرهابية تأتي لتذكر أن بوصلة الحكومة يجب أن تبقى دائما في اتجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، بعيدا عن كل التجاذبات والمشاحنات والمزايدات.

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