شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الأوروبي يمول مشاريع صحية بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن المشروع يتماشى مع نهجه في العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويهدف إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى نظام صحي مستدام، يعزز الحلول الدائمة للمجتمعات المتضررة من النزوح، والوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المستهدفة في شمال وجنوب دارفور.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد الأوروبي أمس مشروعا صحيا بشمال وجنوب دارفور غربي السودان بتمويل بلغ 15 مليون يورو، بحضور وزير الصحة السوداني أسامة عبدالرحيم، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان روبرت فان دن دوول، والسفير الإيطالي جيانلويجي فاسالو .وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن المشروع يتماشى مع نهجه في العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويهدف إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى نظام صحي مستدام، يعزز الحلول الدائمة للمجتمعات المتضررة من النزوح، والوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المستهدفة في شمال وجنوب دارفور.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يمول مشاريع صحية بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.