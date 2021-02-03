شكرا لقرائتكم خبر كيانات حوثية وهمية لفرض جبايات على اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبرت الحكومة اليمنية أن استحداث ميليشيات الحوثي الإرهابية ما سمي بـ(الهيئة العامة للأوقاف) امتدادا لسلسلة من القرارات الرامية لتعطيل المؤسسات الحكومية الإيرادية وتسريح موظفيها واستنساخ كيانات موازية لها.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن إنشاء الهيئة وتعيين المدعو عبدالمجيد الحوثي لإدارتها يهدف لحصر أوقاف وأراضي الدولة بيد أسرة (الحوثي) تمهيدا لنهبها وتسخيرها لخدمة مصالحها.‏

وحذر الإرياني من قيام ميليشيات الحوثي بإنشاء كيانات وهمية كغطاء لفرض مزيد من الجبايات على المواطنين ونهب مقدرات وموارد الدولة، وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي وتصعيد حربها على اليمنيين، وتصعيد أنشطتها وعملياتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ونبه الإرياني المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل مع هذه الهيئات باعتبارها غير قانونية، وما يصدر عنها من إجراءات باطلة وغير ملزمة، كونها صادرة عن ميليشيات انقلابية، مؤكدا أن استمرار ميليشيات الحوثي في إصدار هذه القرارات يؤكد مضيها في المخطط الانقلابي، وإطالة أمد الحرب والأزمة، ومضاعفة المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وكان ما يسمى بـ(المجلس السياسي الأعلى)، التابع لجماعة الحوثي بصنعاء، أصدر قرارات بشأن إنشاء ما تسمى (بالهئية العامة للأوقاف)، في مناطق سيطرة الجماعة، وتقوم مقام وزارة الأوقاف، وتتصرف بما تحت أيدي الوزارة من أراضٍ وممتلكات، وتم تعيين عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الحوثي، رئيسا للهيئة المستحدثة، وهو أحد قياديي الجماعة.

ويأتي القرار الأخير ضمن سلسلة قرارات لإنشاء هيئات متخصصة في قطاعات حيوية عديدة، توازي اختصاصات الوزارات الرسمية للدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصلا، وتهدد بإلغائها، بحسب مراقبين.

وسبق ذلك إنشاء (مجلس إدارة الشؤون الإنسانية)، وهو كيان يُشرف على مهام وزارتي الشؤون الاجتماعية والتخطيط، ويلغي اختصاصاتها، ويجعل التعامل مع المنظمات المحلية والدولية من مهام المجلس فقط. كما استحدثت الميليشيات الهيئة العدلية بدلا عن وزارة العدل اليمنية والقضاء الأعلى واعتبر نادي قضاة اليمن استحداث ما يسمى (بالهيئة العدلية) بأنه يعرض استقلالية القضاء للخطر.

من جهة أخرى، ضبطت القوات البحرية الأمريكية، شحنة كبيرة من المخدرات في المياه الدولية شمال بحر العرب قبالة السواحل اليمنية، وبحسب بيان صادر عن القوات البحرية المشتركة، فإن فرقاطة الصواريخ الموجهة يو إس إس فلبين سي (سي جي 58)، التي تم نشرها في الأسطول الخامس للولايات المتحدة والتي تعمل لدعم القوات البحرية المشتركة للجيش الأمريكي والتحالف العربي، اعترضت شحنة من المخدرات يزيد وزنها على 600 رطل (275 كجم) على متن مركب شراعي في المياه الدولية شمال بحر العرب (قبالة السواحل اليمنية) في الثلاثين من يناير الماضي.

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