شكرا لقرائتكم خبر 14 فبراير.. عودة المدارس في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن خيار «التعليم عن بعد» سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.وقالت «إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة، آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية».
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