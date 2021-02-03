شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى تكشف حجم الدين العام فى يونيو 2020: بلغ 5.1 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتور راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولى، موقف الدين العام من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، لافتة إلى أن حجم الدين العام فى 30 يونيو 2020 بلغ نحو 5.1 تريليون جنيه.

وأشارت الدكتورة راندا حمزة إلى أن نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020 بلغت نحو 21.7% بما يعادل 1.1 تريليون جنيه، فيما بلغت نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 78.3% بقيمة بلغت نحو 3.9 تريليون جنيه.

كما لفتت إلى أن الدين الداخلى شغل نسبة 62% من حجم الدين العام فى 30 يونيو 2020، أما الدين الخارجي فقد بلغ 123 مليار دولار بنسبة 38% من إجمالى الدين العام، موضحة أن التمويل من القروض والمنح فى الدين الخارجي بلغت نسبته نحو 10% من الدين العام.

وأوضحت الدكتور راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولى، أن حجم الدين الخارجى بلغ نحو 55 مليار دولار فى 30 يونيو 2016، وقفز إلى 123 مليار دولار فى 30 يونيو 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه فى 30 يونيو 2020 من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من زيادة الدين العام وما ترتب عليه من تزايد أعباؤه، وذلك برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى الدكتورة راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى، ومن وزارة التخطيط الدكتور محمد فريد.



















