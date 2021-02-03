شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة وتخصيص أماكن لها لدعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة، وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.

وبخصوص عربات الطعام المتنقلة، أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أهمية دعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مضيفًا أن قانون عربات الطعام، من القوانين المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة، وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه.

وأشار إلى أن اللجنة توصى المحافظين بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

وأوصت اللجنة بأن تحدد أماكن للعربات المتنقلة فى المدن، خاصة أن القرى فيها أماكن وإتاحة لوجود هذه العربات عكس المدن.

وقال رئيس اللجنة: "لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تفتح هذا الملف من أجل الوصول لرؤية واضحة لدعم الشباب من خلال مشروعات عربات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل لهم، وألتمس العذر للمحافظين نظرا للأحمال الكبيرة على عاتقهم، واللجنة تعلن أنه إيماء للرؤية الجديدة ومبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة، وتوجيه القيادة السياسية بتطوير القرى، لابد أن نواكب هذه الرؤية، وأن نبدأ بخصوص عربات الطعام المتنقلة وتحديد أماكن لها، بأن يتم البدء بهذا النموذج المتمثل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كنواة للتطبيق على باقى المحافظات، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، ولابد أن نعمل جميعا فى منظومة وتكون لنا رؤية، وسنذهب للمحافظات للتأكد من التطبيق، وسيكون للجنة لقاءات أخرى مع هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، ولن نقبل إلا بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

فى سياق متصل، تحدث أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة عن أهمية دعم المشروعات الصغيرة فى كل المحافظات، وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، على أهمية دعم وتشجيع عربات الطعام المتنقلة، وتفعيل القانون الخاص بها على أرض الواقع، وتعريف الشباب بمزاياه.

فيما، قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنه لابد من تسهيل إجراءات ترخيص عربات الطعام المتنقلة حتى لا تكون هناك مخالفات، من أجل التيسير على الشباب ودعمهم وتوفير فرص عمل لهم، متابعة: "أنا أقيم فى منطقة شبرا الخيمة، وهى منطقة صناعية، لكنها شهدت تآكل حاد بسبب المخالفات، ولابد أن تكون هناك إجراءات حازمة لكل من خالف فى هذه المنطقة، ودعم الشباب لإيجاد فرص عمل له من خلال المشروعات الصغيرة".

وتحدث النائب أحمد بهاء شلبى عن عدم حضور وزير التنمية المحلية الاجتماع رغم دعوته، مؤكدا أن النواب لديهم أدوات رقابية وسيستخدمونها من أجل النهوض بالوطن، وكل ذلك لمصلحة المواطن المصرى الذين يمثلوه، داعيًا الوزراء إلى الالتزام بحضور اجتماعات اللجان.

من جانبه، تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن المناطق الاستثمارية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، لتوفير فرص عمل للشباب، وبخصوص عربات الطعام المتنقلة، أكد أنها مشروعات مهمة جديا وجيدة للشباب، مشددا على ضرورة توفير أماكن محددة للعربات، داعيا المحافظين إلى بحث كيفية تعظيم دور الشباب وتوفير فرص عمل لهم.































