وأضاف المصدر: هؤلاء العناصر هم من المرتبطين بالقاعدة وداعش، ولهم خبرات طويلة في عمليات التدريب والتجهيز للأعمال الإرهابية المختلفة، والبعض من هؤلاء العناصر كانوا في السجون اليمنية قبل سنوات، وتحديدا فترة النظام السابق، علما بأن الحوثيين تربطهم من وقت سابق علاقات كبيرة وقوية مع عناصر الإرهاب الدولية في اليمن، وكانوا ملاذا آمنا لهم أثناء مطاردتهم في تلك الفترات.
عمليات عسكرية
بين المصدر أنه على ذات الخط المتوازي في استهداف المواقع المدنية والسكانية، مارس الحوثيون عمليات إرهابية انتحارية داخل صفوف مقاتليهم، في حين أفشلت القوات المشتركة، محاولة تسلل انتحارية للميليشيات الحوثية جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي، حيث قامت الميليشيات التابعة لإيران بالدفع بالعشرات من عناصرها لاختراق خطوط التماس صوب مدينة حيس الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة إب، في عملية انتحارية تم التصدي لها، من قبل أبطال القوات المشتركة المرابطين لتأمين حياة المواطنين في مدينة حيس ذات الكثافة السكانية.
تجهيز عناصر لتنفيذ عمليات انتحارية
ممارسة المزيد من عمليات إرهاب الناس
مواصلة لأعمال العنف والتدمير
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى الدواعش الحوثي يستخدم الأطفال في عمليات انتحارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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