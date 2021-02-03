مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم أطفال الصومال

ووقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأكدت مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور هناء عمر حرص المركز على دعم التعليم في الدول المتضررة سواء في أوقات الأزمات الإنسانية أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو حاليا مع انتشار فيروس كورونا، مبينة أن الاتفاقية تهدف لدعم العملية التعليمية في الصومال ومساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم، إيمانا بأن التعليم يعد ركيزة التنمية المستدامة.
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