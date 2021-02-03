مقتل 4 جنود ماليين

أعلن مسؤولون أمنيون أن أربعة جنود ماليين قتلوا في هجوم على موقعهم نسب إلى جهاديين في وسط البلاد، إحدى بؤر أعمال العنف التي تضرب منطقة الساحل. وقال أحد هؤلاء المسؤولين، طلب عدم كشف هويته، إن موقع «بوني» بين «دوينتزا» و«هومبوري» في منطقة «موبتي» تعرض لهجوم في الصباح الباكر من قبل أفراد مدججين بالسلاح في عربات مدرعة، وتحدث عن حصيلة مؤقتة في صفوف الجيش تبلغ أربعة قتلى وعشرة جرحى، اثنان منهم في حالة خطرة. وإذا ثبت ذلك، فإن استخدام الجهاديين للمدرعات في هذا النوع من الهجوم نادر جدًا، إذ عادة ما يستخدمون عبوات ناسفة على جوانب الطرق، ويشنون هجمات بسرعة ويهربون على دراجات نارية.

وأكد مسؤول في وزارة الأمن مقتل أربعة جنود في الهجوم، وقال الجيش المالي على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى إسنادًا جويًا من قوة برخان الفرنسية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل.