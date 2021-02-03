وبعد توقيفه للاشتباه بعلاقات له مع أجهزة استخبارات أجنبية، أمضى ثلاثة أشهر في سجن إيوين سيئ السمعة في طهران، حيث قال إنه تعرض «لما يسمى «تقنية التعذيب الأبيض» وهو عبارة عن ضغوط نفسية تمارس» على المعتقل. وقد أفرج عنه بكفالة في نوفمبر.
وحكم على أحمدي في ديسمبر الماضي بالسجن تسع سنوات وغرامة بقيمة 600 ألف يورو «722 ألف دولار» بشبهة تلقي «أموال غير شرعية» والعمل على مشاريع مع «مؤسسات تخريبية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه هرب، بينما كان قيد الإفراج المشروط ريثما يتم النظر في الاستئناف المقدم منه.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنفر باحثيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.