مقتل ثالث مسؤول أفغاني خلال شهر

وباتت عمليات القتل باستخدام القنابل التي يتم تفجيرها عن بعد والمثبتة على مركبات، أو إطلاق النار من سيارات متحركة، من التكتيكات المفضلة للمتمردين، خاصة أثناء التنقل في الصباح في المدن الكبرى. وفي وقت سابق قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون في كابول بانفجار قنبلة مثبتة في سيارتهم. وهزت أربع انفجارات مماثلة العاصمة الأفغانية الثلاثاء من بينها تفجير أدى إلى مقتل رجل دين بارز. وأعلنت جماعة داعش الجهادية مسؤوليتها في وقت لاحق عن مقتل رجل الدين البارز محمد عاطف، رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي.
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