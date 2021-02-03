63 سوريا معتقلا من تركيا

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تركيا وفصائل سورية موالية لها باعتقال 63 مواطنًا من شمال شرقي سوريا، ونقلهم إلى أنقرة لمحاكمتهم تعسفيًا بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. وحسب المنظمة فإن «السلطات التركية اعتقلت مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري، وهي جماعة معارضة مدعومة من تركيا، المواطنين السوريين بين أكتوبر وديسمبر 2019 في رأس العين في شمال شرق سوريا، بعد أن أحكمت تركيا السيطرة الفعلية على المنطقة إثر توغلها في شمال سوريا». وأضافت المنظمة: «نقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهمًا بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتكبت في سوريا».



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