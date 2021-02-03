انفجار لغم في تونس يقتل 4 جنود

قُتل أربعة جنود تونسيين في انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة (وسط غرب) خلال عملية تمشيط، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري. وقال الناطق الرسمي لفرانس برس «قتل أربعة جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع، وسقطوا شهداء». وأوضح زكري أن المهمة التي كان يقوم بها الجنود «تأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تقوم بها القوات العسكرية غالبا في هذه المنطقة»، من دون أن يقدم معلومات إضافية حول أعمارهم. ولا تزال عمليات تمشيط القوات العسكرية متواصلة. وتشهد البلاد أزمة سياسية حادة مع غياب الانسجام بين رئاستي الحكومة والبرلمان من جهة والرئاسة من جهة أخرى.



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