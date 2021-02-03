فريق "الصحة العالمية" يواصل لقاءاته في ووهان لتتبع منشأ كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - زار خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، معهد علم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية في إطار تحقيق يجرونه حول منشأ فيروس كورونا المستجد.

يضم المعهد مختبرات عدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا المستجد.

ونفت بكين نفياً قاطعاً أن يكون المعهد وراء انتشار الفيروس.

وأمضى الخبراء حوالي أربع ساعات في المعهد.

وقال عضو البعثة بيتر داشاك، على موقع "تويتر"، إنهم عقدوا "اجتماعاً شديد الأهمية" مع طاقم المعهد وخاضوا "نقاشاً صريحاً ومنفتحاً".

وأضاف عضو البعثة هانغ نغويان فيات "يجب التحلي بالصبر".

كان متحدّث باسم الخارجية الصينية أكّد، الأسبوع الماضي، أنّ زيارة بعثة الخبراء تندرج في إطار مشروع بحثي. وقال يومها "هذا ليس تحقيقاً".