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العراق يسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 623072 إصابة.

 

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13079، فيما تم تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 595869 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14124، منهم 183 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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