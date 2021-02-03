شيخ الأزهر يهنىء "غوتيريش" و"لطيفة بن زياتين" بفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كلا من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة بن زياتين بفوزهما بـ" جائزة زايد للأخوة الإنسانية " لعام 2021.



و قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على صفحتيه بموقعي التواصل الاجتماعي " فيسبوك " و" تويتر" :" خالص التهنئة للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة و الأخت الشجاعة لطيفة بن زياتين للفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.. تكريم صادف أهله .. أرحب بكم شركاء في طريق الأخوة الإنسانية و أدعو كل محبي الخير لنمضي معا".