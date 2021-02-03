بدء تشكيل قوائم المرشحين للسلطة الليبية.. والتصويت الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي لـ"الخليج 365" أن التصويت على قوائم المرشحين للسلطة الجديدة سيكون الجمعة.

وأوضح المصدر أن اللجنة انتهت من الاستماع ومناقشة كافة المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة اليوم الأربعاء، وكان آخرهم هشام بوشكيوات.



وتابع أنه من المقرر تقديم تشكيل القوائم الخاصة بالمرشحين المكونة من 4 أعضاء (3 لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة)، غدا الخميس العاشرة مساء، في حين سيتم التصويت عليها الجمعة.

وانتهت منذ قليل، لجنة الحوار السياسي الليبي من الاستماع لبرامج المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة في ليبيا.

وأعربت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن شكرها لأعضاء لجنة الحوار على أخذ الأمر بجدية والاستماع لكل المرشحين.

وأشارت إلى أن الجلسة كانت تفاعلية وردود المرشحين كانت إيجابية للغاية، لتضع اللجنة مثالا إيجابيا بالتعامل بشفافية.

تعهدات

وأضافت ويليامز أنه أن البعثة طلبت من كافة المرشحين التوقيع على التعهد الخطي بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات 24 ديسمبر 2021.

ونوهت إلى أنه جارى البدء في مناقشة أعضاء الحوار السياسي لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.



وشددت على أنه يجب أن إلزام الفائزين بالمناصب الجديدة، بالاستقالة من مناصبهم التي يشغلونها الآن.

وفشل جميع المرشحين في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر –وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.

وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق في المرتبة الأولى، إلا أنهم لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.

آلية التصويت

وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70%.

وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.

ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.

