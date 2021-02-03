"تاريخية".. رجوي تعلق على محاكمة دبلوماسي إيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا في إطار مخطط لتنفيذ اعتداء بفرنسا ضد المعارضة بأنها تاريخية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة أنتويرب الخميس، حكمها في قضية أسد الله أسدي المتهم بالتخطيط لتنفيذ اعتداء يستهدف تجمع معارضين إيرانيين في فرنسا عام 2018.



وأكدت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن "النظام الإيراني برمته هو الذي سيحاكم في هذه المحاكمة. إن القضية تتعلق بإرهاب دولة"، مضيفة أن النظام "بأعلى مستوياته" أمر بالهجوم ووافق عليه.

ويواجه أسدي الذي كان مقيما في فيينا عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما إذا تمت إدانته.

كما يواجه 3 متهمين آخرين هما الزوجان البلجيكيان من أصل إيراني أمير سعدوني ونسيمة نعامي وقريب الأسد مهرداد عارفاني عقوبة السجن من 15 إلى 18 عاما.



بداية الواقعة

في أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتهمت فرنسا وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء المؤامرة، وهو ادعاء نفته طهران، وقد أصبح هذا الجدل نقطة خلاف أخرى بين إيران وأوروبا.

وأحبطت السلطات البلجيكية في يونيو/حزيران 2018 ما قالت إنه محاولة لتهريب متفجرات إلى فرنسا بهدف مهاجمة تجمع المعارضة حيث كان من المقرر أن يحضر العديد من الشخصيات المعروفة، من بينهم محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رودي جولياني.

يجب "دفع الثمن"

وقالت رجوي "نحن ننتظر تحقيق العدالة، لكننا ننتظر أيضا من أوروبا التحرك وفرض عقوبات كاملة ضد نظام ولاية الفقيه".



ودعت مريم رجوي إلى "إغلاق سفارات النظام في أوروبا وطرد عملائه وتفكيك شبكات التجسس التابعة له".



وقالت "إذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات، فهذا يعني أن النظام الإيراني لا يدفع ثمن جرائمه".