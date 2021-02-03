الجيش الليبي: "5+5" تبحث آليات إخراج المرتزقة الأجانب الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق الخميس، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة(5+5) بمدينة سرت الليبية للاتفاق على عدد من النقاط في مقدمتها خروج المرتزقة الأجانب.

وأكد اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن اجتماع الغد يستكمل الموضوعات المتوقفة، وفي مقدمتها فتح الطريق وتبادل المحتجزين ووضع بعض الترتيبات الأمنية.



وأضاف المحجوب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن عمل اللجنة العسكرية يسير على الأسس والضوابط التي وضعت سلفا وأنها ماضية في تذليل كافة العراقيل.



وأشار إلى أن الاجتماع سيتبعه عدد من الاجتماعات والخطوات الحاسمة، خصوصا في مسألة آليات إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.



وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، نجحت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للجيش الوطني الليبي، وحكومة "الوفاق" في التوقيع على اتفاق يقضي "بوقف إطلاق دائم للنار"، وسط ترحيب دولي وإقليمي ومحلي.



وانتهت أواخر يناير الماضي، مهلة حددتها لجنة (5 + 5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.



وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.



وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

