إرجاء إعلان حكومة السودان.. حمدوك يبحث كفاءة المرشحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر مطلعة عن إرجاء إعلان الحكومة السودانية الجديدة إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا له، يوم غد الخميس.

وقالت مصادر بتحالف الحرية والتغيير لـ"الخليج 365"، إن "رئيس الوزراء عبدالله حمدوك طلب مزيدا من الوقت للنظر في كفاءة المرشحين من المكونات المختلفة للحقائب الوزارية".

وشددت المصادر ذاتها على عدم حسم مرشحين لعدد من الوزارات والتي بينها حقيبة وزارة المالية، مما تطلب إعطاء رئيس الوزراء مزيدا من الوقت.

وتوقعت المصادر أن يتم تسمية 3 مرشحين عن الحركات المسلحة الموقعة على السلام، وتعيينهم أعضاء بمجلس السيادة في ختام هذا الأسبوع.

وكان مجلس شركاء الفترة الانتقالية، اعتمد جدولا زمنيا لإعادة تشكيل السلطة، وحدد يوم 4 فبراير/شباط لإعلان الحكومة ومجلس السيادة.

فيما حدد الجدول الزمني يوم 15 فبراير/شباط لإعلان الولاة الجديد وتعيين المفوضيات، ويوم 25 فبراير/شباط لتشكيل المجلس التشريعي.

ويأتي التشكيل الحكومي الجديد استجابة لاتفاق السلام المبرم في جوبا وذلك لاشراك قادة الحركات المسلحة.

وتضم الحكومة الجديد 26 وزارة، 17 منها من نصيب الحرية والتغيير و7 لتحالف الجبهة الثورية، و2 للمكون العسكري.