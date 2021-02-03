أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021.. عيار 21 يرتفع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بأكثر من جنيهان، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وسعر الدولار في مصر، وتختلف الأسعار حسب المناطق وأنواع الأعيرة، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء إلى 925.75 جنيه، بزيادة نحو 2.25 جنيه في التعاملات الصباحية، وفقا لمنصة " آى صاغة" للذهب والمجوهرات.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 810 جنيها، مقابل نحو 808 جنيه، في تعاملات الصباح.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 694.25 جنيه، في التعاملات المسائية، بزيادة 1.75 جنيه عن تعاملات الصباح.

الذهب منخفض التكلفة

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية في مصر وسجل نحو 540 جنيها، مقارنة بنحو 538.75 جنيه في الصباح.

بينما قفز سعر جرام الذهب عيار 12 في التعاملات المسائية إلى 462.75 جنيه، مقابل 461.50 جنيها في التعاملات المبكرة.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وصعد سعر أوقية (أونصة) الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية إلى 1839 دولارا، مقارنة بنحو 1835 دولارا صباحا.

وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) في المساء إلى نحو 6480 جنيها مقارنة بنحو 6464 جنيها في تعاملات الصباح.

ويتراجع الطلب الشعبي على الذهب في مصر خلال فصل الشتاء لندرة حفلات الزفاف والأعراس، وهي التي تشكل عامل الطلب الرئيسي بين الجمهور.

لكن يبقى الذهب الملاذ الآمن الرئيسي لصغار المدخرين المصريين كونه سهلا في الشراء والبيع، وخيارا مرنا لمواجهة التضخم.

استقرار عالمي

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.92 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش.

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1839.20 دولار.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1092.27 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 2242.84 دولار.

موضة الأبيض

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار الذهب في مصر أثر بشكل كبير على مبيعات المعدن الأصفر، وهو ما زاد الإقبال على شراء الفضة.

وأشار إلى شيوع ما يعرف بظاهرة "موضة الذهب الأبيض"، بعد الإقبال الكبير على الفضة، خاصة أن الفضة المستوردة تتميز بالموديلات الحديثة والمرصعة بالأحجار، كما أنها تطلى بشكل يجعل من الصعب التفريق بينها وبين الذهب الأبيض.