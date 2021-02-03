شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيخ الأزهر يهنىء "غوتيريش" و"لطيفة بن زياتين" بفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كلا من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة بن زياتين بفوزهما بـ" جائزة زايد للأخوة الإنسانية " لعام 2021.



و قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على صفحتيه بموقعي التواصل الاجتماعي " فيسبوك " و" تويتر" :" خالص التهنئة للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة و الأخت الشجاعة لطيفة بن زياتين للفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.. تكريم صادف أهله .. أرحب بكم شركاء في طريق الأخوة الإنسانية و أدعو كل محبي الخير لنمضي معا".