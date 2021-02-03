اعتباراً من الأسبوع المقبل.. الكويت : إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر صحفية كويتية أن مجلس الوزراء الكويتي، قرر في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل.



كما قرر، إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء اعتباراً من الأسبوع القادم، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.

كما أكدت المصادر وفق صحيفة القبس أن توصية تم اعتمادها بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذاً في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً في إطار المتابعة المتواصلة، لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وتشهد الكويت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، وارتفاعا في نسبة الإصابة إلى المسحات.