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الكويت.. قرارات استثنائية لمواجهة سلالات «كورونا» الجديدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع طارئ، الأربعاء، قرارات استثنائية؛ لمواجهة سلالات «كورونا» الجديدة.
وقرر المجلس إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل، كما قرر إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء بدءاً من الأسبوع المقبل، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار، حسبما أفادت مصادر لصحيفة «القبس» الكويتية.
وأكدت المصادر، أن توصية تم اعتمادها بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذاً في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً في إطار المتابعة المتواصلة؛ لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس «كورونا».
 وتشهد الكويت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، وحالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، وارتفاعاً في نسبة الإصابة إلى المسحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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