شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التطعيم في صلب منهجية الإمارات العلمية للتصدي للوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التقارير الرصينة والتغطية الصحفية المسؤولة تؤكد أهمية ومحورية التطعيم في هذه المرحلة من مراحل مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مضيفاً أن التطعيم في صلب منهجية الإمارات العلمية للتصدي للوباء.

وأكد قرقاش في تغريدة على «تويتر»: كل ما نقرأه من التقارير الرصينة والتغطية الصحفية المسؤولة يؤكد أهمية ومحورية التطعيم في هذه المرحلة من مراحل مواجهة كورونا، والتطعيم في صلب منهجية الإمارات العلمية للتصدي للوباء، وها نحن نقارب هدف 4 ملايين جرعة خلال أيام.