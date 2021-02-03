شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتوقع عودة كين إلى الملاعب الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

يتوقع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عودة مهاجمه الدولي هاري كين إلى الملاعب الأسبوع المقبل بعد تعافيه السريع من إصابة في الكاحل تعرض لها الأسبوع الماضي.

وتعرض قائد المنتخب الإنجليزي الى إصابة في كاحلي قدميه خلال المباراة التي خسرها أمام ضيفه ليفربول 1-3 الخميس الماضي، وكان توتنهام يخشى غيابه لفترة طويلة.

لكن كين (27 عاماً) حقق تقدماً جيداً في عملية التعافي ويتوقع مورينيو أن يكون جاهزاً لمواجهة مضيفه إيفرتون الأربعاء المقبل في الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أو في 13 شباط/فبراير الحالي ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدور.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي عشية استضافة الجار تشلسي في ختام المرحلة الثانية والعشرين: «تحسُّن جيد، إنه سعيد بالتطور في التعافي وبالطبع نحن سعداء أيضا».

وأضاف: «أعتقد أنه ليس من التفاؤل الجيد القول إنه يجب عليه ان يلعب الأسبوع المقبل، سيكون ذلك مجرد نتيجة لتطوره الجيد في التعافي. لذلك نحن سعداء. كنا خائفين عندما حدث ذلك، لكن الأسبوع المقبل سنلعب مع إيفرتون و(مانشستر) سيتي في نهاية الأسبوع. أعتقد أنه في إحدى هاتين المباراتين يجب أن يعود».

وساهم كين في تسجيل 23 هدفاً من الأهداف الـ34 للنادي اللندني في الدوري الإنجليزي (سجل 12 هدفاً مع 11 تمريرة حاسمة).