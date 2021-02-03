شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل عجمان» تعرّف شركات الامتياز بمنظومة العداد الذكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

في اطار تطوير البنية التحتية بقطاع النقل، وإعداد منظومة نقل متكاملة ومستدامة، عقدت هيئة النقل في عجمان، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شركات الامتياز، في مقر الهيئة بالجرف، لتزويد الشركات بالمعلومات الكافية عن منظومة العداد الذكي.

ناقش المجتمعون مميزات العداد الذكي الذي أسهم في تنويع طرق الدفع وتفعيل خاصية الدفع الإلكتروني، باستخدام مدفوعات آمنة وتسديد المبالغ عبر بطاقات الائتمان، ومسح عبر نظام NFC READER وبطاقة مسار.

كما استعرضت الهيئة خصائص منظومة العداد الذكي التي تسهم في تعزيز الرقابة والأمن، عبر إمكانية تتبع مركبات الأجرة التابعة للهيئة، وعرض جميع الرحلات النشطة والملغية، ومعرفة عدد الكيلومترات، ورؤية حركة الدخول والخروج من الأنظمة، فضلاً عن إيقاف نظام العدادات والسائقين عن بُعد، دون الحاجة إلى استدعاء السائقين والمركبات. كما يمكن الحصول على المفقودات بسهولة بتحديد المنطقه باستخدام خرائط متطورة.

وأكدت سارة الحوسني، المديرة التنفيذية لقطاع العمليات بالإنابه، أن الهيئة تسعى دائماً إلى تبني أحدث الانظمه والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير منظومة التحول الرقمي، وصولاً إلى تطوير وسائل النقل التابعة لها، حيث ستتكفل بجميع كلف منظومة العداد الذكي، لمركبات الأجرة التابعة لها، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.