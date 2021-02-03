عبدالله آل حامد: أولوية قيادتنا رعاية صحية مستدامة ومتكاملة



أبوظبي: ”الخليج 365”

قال عبدالله آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان «في الوقت الذي يضيء العالم أجمع على مرض السرطان في يومه العالمي، نستذكر على المستوى الفردي جميعاً لما لهذا المرض الخبيث من تأثير عميق في حياة كثير من الناس الذين نعرفهم ونهتم لأمرهم. كثر منا تأثروا بهذا المرض، أو فقدوا شخصاً يهمهم أمره، وهو ليس شيئاً سهلاً أبداً. وبناء على ذلك نواصل في أبوظبي تجسيد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً فائقاً بصحة الجميع، وتضعها على قمة أولوياتها، حيث يتجسد ذلك بالتزامنا تجاه صحة مجتمعنا وحرصنا على الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة لتقديم رعاية صحية مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى، وفقاً لأعلى معايير الجودة. وعليه يجب أن نعمل معاً للتوعية بسبل الوقاية من السرطان وتبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، في وقت لا تزال تشكل مكافحة أمراض السرطان تحدياً أمام العالم».

وأضاف «في أبوظبي يستمر تركيزنا الأول على الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان والتشخيص المبكر، والعمل مع الشركاء لمعالجة مسبباته البيئية أو المتعلقة بأنماط الحياة غير الصحية، لأجل جعل إمارة أبوظبي مدينة صحية سعيدة. مع الجهود التي تستمر لتطوير آخر ماتوصل اليه العلم والعلماء في أبوظبي وعالمياً، مثل مشروع الجينوم الإماراتي الذي يعدّ الأكبر عالمياً، ورفع القدرة الاستيعابية لمعالجة كل أنواع السرطان للمرضى الموجودين في الامارة والمنطقة».

وأضاف «مهمتنا هي «تحقيق أبوظبي مجتمع معافى»، حيث نثمن جهود شركائنا الذين يسهمون معنا في هذه المهمة، وندعو الجميع لأن يكونوا جزءاً فاعلاً ضمن هذه الجهود، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاستباقية، بما في ذلك الفحوص الدورية وتبني أسلوب الحياة الصحي والابتعاد عن العوامل التي ترفع احتمالية الإصابة بالمرض».