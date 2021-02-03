شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير الإسكان: لماذ يُحرم المعاقين ذهنيا من الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حرمان أصحاب الإعاقات الذهنية من الحصول على شقق من صندوق الإسكان الاجتماعى، لأن المعاق له أم تكفله أو أب يرعاه، متسائلا لماذا هذا الحرمان؟

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير الإسكان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وأشار حمودة إلى أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى جلسة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحث الأثر التشريعى للقانون بحيث يتم إزالة أى معوقات.

وتابع رئيس لجنة الإسكان، قائلا: "الاشتراطات البنائية يتم الإعداد لها"، مطالبا بالتنسيق بين الوزارة ولجنة الإسكان بالمجلس فى دراسة تلك الاشتراطات بحيث تخرج بما يلبى مصلحة المواطن والصالح العام.

ومن جانبه، قال النائب سعيد عمارة: "منذ تولى الرئيس السيسى القيادة هناك إنجاز فى وزارة الإسكان"، لافتا إلى وجود طفرة حقيقية وملموسة فى قطاع الإسكان على مدار الـ 3 سنوات الماضية.

وتابع قائلا: "هناك قطاع مش قليل من المصريين حاسين إنهم خارج حسابات الحكومة"، مشيرًا إلى أن "بولاق الدكرور التى بها مليون مواطن وعلى بعد أمتار معدودة من منطقة الدقي.. وأمتار معدودة من منطقة المهندسين.. وكيلوهات معدودة من مناطق عمرانية جديدة فيها كل الخدمات اللي أهالي بولاق محرومين منها"، مضيفا: "أنا يوميا بتجيلي مئات الشكاوى من المواطنين بسبب الانقطاع المستمر للمياه اللي ممكن يوصل لأسابيع متصلة.. مش كده وبس.. لأ دى لو جت الميه بتكون غير صالحة نهائيا للشرب".

وأضاف: "أنا رحت وشوفت وتأكدت من الشكاوى دى بنفسى.. وبصراحة لا أنا ولا أى حد يقبل أن أهلنا يشربوا ميه بالشكل ده... محتاجين تدخل عاجل جدا لتوفير مياه شرب نظيفة لعدد من المناطق زى منطقة النجوم والمنشية وشارع المصرف وشارع العشرين وصفط اللبن ومناطق كتير لا يتسع الوقت لذكرها.. أرجوكم عايزين تدخل عاجل جدا".

وأشار إلى أزمة الصرف الصحى، قائلا: "هناك شوارع عبارة عن برك مياه من الصرف الصحي.. والبرك دى لا تجف طول السنة.. والميه دي عبارة عن مستنقعات للحشرات والأمراض والأوبئة.. واستمرارها يهدد صحة الأهالي ونرجع بعد كده ندور على مستشفيات وعلاج".

وتابع: "استراتيجية الوزارة تنص على تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة المهددة لأرواح المواطنين.. والحمد لله مصر بقيادة الرئيس السيسي تمنكت من القضاء نهائيا على العشوائيات غير الآمنة"، لافتا إلى ضرورة البدء وبسرعة فى الإعلان عن تطوير العشوائيات الآمنة لأن إهمالها سيحولها لمناطق خطرة، وستكون كابوس للحكومة، مطالبا أن تكون البداية من بولاق الدكرور.

ومن ناحيته، قال النائب درويش مرعى إن "مشكلة الارتفاعات فى محافظة القيوبية تحتاج إلى خطة واضحة للصرف الصحى فهناك قرى من 20 سنة أدرجت فى الخطة وحتى الآن لم تسلم وطبعا المواسير اتسدت".