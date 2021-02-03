شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" للنواب: آلاف المواقع الإخبارية خرجت فى غفلة من الزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الشروط التى وضعها المجلس لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية غير المرخصة لم تكن "تعسفية"، ومنحت المواقع 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وانتهت هذه المدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

وقال جبر، إن هناك الآلاف من المواقع التى خرجت فى غفلة من الزمن، وكان لابد من تقنين أوضاعها، ولم يكن هناك أى تشدد فى الإجراءات حتى لا يعزف أصحاب هذه المواقع عن تصحيح أوضاعهم.

ولفت كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن مصر تتعرض لحملة خارجية شرسة تحت ذريعة حقوق الإنسان، لافتاً إلى التعاون بين المجلس ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، لطرح موضوعات في خطب الجمعه ذات أهمية مجتمعية، ومنها الموضوع المطروح حاليا للمناقشة حيث سيطرة بعض الجماعات المتطرفة على حضانات الأطفال والتى تخرج لنا طفل يحمل لافتة مشروع شهيد بدلا من أن يكون مشروع طبيب أو ضابط".

ونوه جبر فى كلمته إلى أن هناك ضغوط تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "جوجل" و" فيس بوك" على السلطات المحلية فى الدول المختلفة، للحصول على تسهيلات ورخص لممارسة أعمالهم، لافتاً إلى أننا فى مصر نحاول إحداث التوازن، لاسيما وما لدينا من اعتبارات هامة يأتى فى مقدمتها الأمن القومى فضلا عن القيم الإنسانية والدينية التى يجب الحفاظ عليها.