شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف للنواب جهود تطوير مراكز الشباب.. ويؤكد جاهزية استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل بيانه عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمود حسين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن هناك اهتمام بتطوير وتجهيز الاستادات، مشيرا إلى أن ستاد القاهرة جاهز منذ بداية شهر يناير، وأن هناك دعم وتطوير لكل الاستادات، متابعا: "عملنا 6 ستادات و11 ملعب آخر".

وتحدث وزير الرياضة عن تطوير ودعم مراكز والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء لـ444 مركز شباب بمبلغ 437 مليون جنيه بمحافظات (أسيوط - سوهاج - البحيرة - قنا - اسوان - الشرقية - بني سويف - الجيزة). وأكد الوزير أنه جارى تنفيذ (15) مركز شباب بمحافظات (الشرقية - الجيزة - بني سويف) بمبلغ 30 مليون جنيه ومستهدف انتهاء الأعمال بهم قبل 30/6/2021، كما تم تطوير وإنشاء مراكز الشباب في الفترة من يوليو حتى ديسمبر ۲۰۲۰ فقط، بإنشاء 133 ملعب "خماسي + فاتوني+ تدريب + اكريلك" بمراكز الشباب بمبلغ 170 مليون جنيه، وإنشاء 6 حمامات سباحة بمراكز الشباب بمبلغ 51.6 مليون جنيه. وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير 14 مركز شباب بمبلغ 346 مليون جنيه، وهذا بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين.



















