شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تكشف ضرورة التعاون مع وزارة النقل من أجل خدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علاء عابد، بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة التعاون مع وزارة النقل من خلال الرقابة والتشريع من أجل خدمة المواطنين.

ومن جانبه، شدد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة تعاون اللجنة مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد من خلال مجالى الرقابة والتشريع، بما يؤدي إلى خدمة الوطن والمواطنين، لافتاً إلى الحاجة لعقد عدة جلسات مع رئيس هيئة السكة الحديد حتى نوضح للمواطنين ما يتم من إنجازات.

وأكد علاء عابد، أن ما تشهده مصر من تطور فى مجال النقل غير مسبوق، لافتاً إلي أن القطار الكهربائي سيكون قيمة مضافة لمجال النقل وخط سيره سيكون محورا للتنمية وليس لنقل الركاب والبضائع فقط.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، يتطرق إلى شقين أولهما متعلق ببيان المهندس كامل الوزير وزير النقل أمام مجلس النواب منذ أيام، حول الخطة الزمنية لتنفيذ خطط الوزارة، والجدوى الاقتصادية من تنفيذ هذه الخطط، والشق الثانى حيث مشاكل النواب فى دوائرهم، والتى تتمثل فى عدة نقاط وهى مزلقانات السكة الحديد وإنشاء كبارى مشاة، وتطوير القطارات.

وأكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ستتابع ما يتم تنفيذه والجدول الزمني له.

من ناحيته، طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، بضرورة تطوير إشارات السكة الحديد، وتطوير منظومة حجز التذاكر وحجزها عن طريق الإنترنت للتسهيل على المواطنين.

ودعا وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى ضرورة تحويل معهد وردان الذى أنشأته الهيئة العامة للسكة الحديد، إلى كلية وتكون الدراسة به أربع سنوات أو خمس مثل كلية الهندسة، ويمنح درجة البكالوريوس ويوفر عمل للخريجين، وذلك لتشجيع الطلاب علي الالتحاق بالمعهد.

كما شدد قرقر على ضرورة تطوير القطارات من خلال شركة "سيماف"، مضيفًا: " بالتالي سنوفر الكثير على قطاع السكة الحديد"، كما طالب بالاهتمام بزيادة نقل البضائع بالسكة الحديد وعمل خطوط جديدة بين ميناء السخنة وبورسعيد، ودمياط وبورسعيد.



















