شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب بتعديل شامل لقانون الصناعة لمواكبة التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب معتز محمود، خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى، وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى إشكالية إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، ما يقتضى إجراء تعديل تشريعى عاجل لقانون رقم 70 لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة إجراء هذا التعديل، بحيث يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن تعديل القانون يهدف إلى إعطاء المركز القانونى للقائمين على تولى عضوية مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.

كما ناقش الاجتماع، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلا من قانون 1958 الذى لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية، وتشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار الصناعى بمصر .

وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تعكف على إعداد دراسة للقانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدلا من القانون القديم، والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة 1958 حتى الآن لإلغاء التضارب بينهم، موضحة أن القانون الأساسى للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة 1934 حصل عليه أكثر من 40 تعديل، مما أدى إلى عوار قانوني في أصل القانون.

وأكد النائب شحاته أبوزيد، أمين سر اللجنة، أهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لأنها أساس تشجيع المصدرين المصريين، وإزالة العوائق الحالية التى تعيقها عن أداء عملها المنوط بها.

فيما أكد النائب مصطفى بدران، على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على أرض الواقع، بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزارات المتداخلة مع وزارة الصناعة، مثل وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان.