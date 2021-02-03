شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد أمام "نقل النواب": تنفيذ مشروعات بـ220 مليار جنيه حتى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات السكة الحديد بإجمالى 257 مشروعا بإجمالى تكلفة 220 مليار جنيه حتى عام 2024.

وأضاف رسلان، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والمنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علاء عابد، أنه تم تنفيذ 177 مشروعا بإجمالى تكلفة 45 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 52 مشروعا بإجمالى تكلفة 43 مليار جنيه، ومن المخطط البدء فى تنفيذ 28 مشروعا بإجمالى تكلفة 132 مليار جنيه.

وفيما يخص تطوير المزلقانات، أشار رسلان إلى أنه تم التخطيط لتطوير 1102 مزلقانا، فضلا عن تطوير نظم التحكم لـ1120 مزلقانا بإجمالي تكلفة 2.5 مليار جنيه، لافتاً إلى الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ ٧٣٢ مزلقانا، كما تم الانتهاء من تطوير نظام التحكم بـ479 مزلقانا بإجمالي تكلفة 7.1 مليار جنيه.

ولفت رسلان إلى أنه جارى تطوير الأعمال المدنية لـ370 مزلقانا، وتطوير نظم التحكم لـ641 مزلقانا، بإجمالى تكلفة 848 مليون جنيه، كما تم التخطيط لتجديد سكة حديد أطوال 1418 كم + 2053 مفتاح بإجمالى تكلفة 2.14 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات بطول 500 كم بالإضافة لـ591 مفتاح بتكلفة 9.3 مليار جنيه وجاري تنفيذ تجديدات بطول 100 كم بالاضافة لـ 750 مفتاح بتكلفة 7.2 مليار جنيه.

ونوه أشرف رسلان إلى أنه من المخطط البدء فى تنفيذ تجديدات بطول ٨١٨ كم بالإضافة لـ٧١٢ مفتاحا بإجمالى تكلفة من 6 إلى 7 مليارات جنيه، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجارى التنسيق مع الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير الورش بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجررات وذلك في ضوء خطة عمل وزارة النقل والمواصلات وأيضا تطوير المحطات وإعادة تاهيل 180 محطة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ١٧٦ محطة بإجمالي تكلفة ١.٧ مليار جنيه وجاري تحسين 4 محطات، بالإضافة لتطوير عربات نقل الركاب وتطوير عربات النوم في القطارات، وتطوير عربات نقل البضائع وتم الانتهاء من توريد ١٣١ عربة حاويات.

وأكد رسلان أنه تم إنشاء معهد لوردان الذى يمنح شهادة فوق المتوسط، ويتم تعيين الخرجين للعمل في هيئة السكة الحديد، حيث إنه يدرب الخرجين علي العمل في هيئة السكة الحديد بما يتناسب مع التطورات التي تتم في الهيئة.