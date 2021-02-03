شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يطالب بتبادل الزيارات مع البرلمانات الدولية لنقل صورة صحيحة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات المتبادلة، بما يساهم فى نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

وقال جبر، فى كلمته، إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام فى نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التى تروج حول الدولة المصرية فى الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.

ويأتى اجتماع اللجنة فى إطار سلسلة اللقاءات التى قررت اللجنة عقدها فى إطار ضبط المنظومة للرد على الأكاذيب التى تروج فى الخارج ضد مصر، وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعاتها فى هذا الصدد بلقاء كل من الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام.