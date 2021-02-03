بسبب فيديو يوثق للاعتداء على قاصرين محتجزين.. المغرب يستدعي السفير الاسباني ويعبر عن “قلقه”

جدة - عبدالحي حسين - فجر شريط فيديو يوثق لاعتداءات على قاصرين مغاربة بجزر الكناري غضب الحكومة المغربية، وعبرت عن “انشغالها” بأوضاع القاصرين المغاربة للحكومة الاسبانية.

وقالت وكالة ايفي الاسبانية، إن الخارجية المغربية استدعت اليوم الأربعاء السفير الاسباني في الرباط، بهدف التعبير عن انشغال الحكومة المغربية وقلقها بشأن الأحداث التي عرفها مركز لاحتجاز قاصرين مغاربة.

وكان شريط فيديو قد نشرته وسائل اعلام اسبانية، يوثق لاعتداء رجال شرطة على أحد القاصرين المغاربة، في أحد مراكز الاحتجاز بجزر الكناري.

من جانبها، تحقق الشرطة والمديرية العامة لحماية الطفل في حكومة جزر الكناري في الظروف التي وقع فيها هذا الحادث، وفي الوقت الذي تقول المؤسسة التي احتضنته أنها طلبت المساعدة من الشرطة لأن أحد القاصرين هدد أحد المعلمين بالمقص، متهمة إياه بالتمرد.

الحادث يعيد للأذهان قصة الشاب المغربي إلياس الطاهري الملقب بـ”فلويد المغربي”، الذي توفي في 1 يوليوز 2019 داخل مركز للاحتجاز في مدينة ألميريا، قبل أن يتسرب شريط فيديو يظهر تعرضه للتعنيف والخنق على يد رجال شرطة.