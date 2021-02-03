التوزيع الجغرافي للإصابات الـ774 بكورونا.. 52% بجهتي الدار البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 774 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 302 حالة جديدة، منها 231 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 106 حالة، منها 56 حالة بطنحة أصيلة.

وبجهة سجلت الشرق 80 حالة، وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 69 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 60 حالة، 44 38 حالة بجهة مراكش آسفي.

وسجلت 32 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 27 حالة بدرعة تافلالت، و21 حالة ببني ملال خنيفرة، وبجهة فاس مكناس سجلت 16 حالة، ثم 15 حالة بجهة العيون الساقية وحالتين بجهة كلميم واد نون.