نصف نهاٸي “الشان”.. تشكيلة المنتخب في مباراة الكاميرون

جدة - عبدالحي حسين - كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه مساء اليوم الأربعاء منتخب الكاميرون بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب ليمبي بمدينة ليمبي، لحساب نصف نهاية بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

التشكيلة:

1- أنس الزنيتي

5 – يحيى جبران

6 – محمد علي بامعمر

9 -أيوب الكعبي

13 – حمزة المساوي

15 – سفيان البوفتيني

18 – عبد الإله الحافيظي

21 -سفيان الراحيمي

23 – عمر النمساوي

27 – عبد المنعم بوطويل

31 – وائل السعداوي

دكة الاحتياط :

2 – المهدي قرناص

3 – عبد الكريم باعدي

4 – إسماعيل المقدم

7 – زكرياء حدراف

8-العربي الناجي

10 – .وليد الكارتي

11 – رضا الجعدي

12 – محمد أمسيف

22 – زهير لعروبي

24 – عبد الله خفيفي

28 – رضا اسليم

29 – إسماعيل خافي