الامارات.. "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها بسبب الضباب

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحيانا نظرا لتشكل الضباب الليلة على بعض مناطق الدولة.



وناشد يناشد المركز في بيان له مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، من الساعة 11 من مساء اليوم وحتى الساعة 11 من صباح الغد.