وزير الخارجية الأمريكي: إدارة بايدن ستأخذ أولى خطواتها تجاه تمديد معاهدة نيو ستارت مع روسيا

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستأخذ أولى خطواتها تجاه تمديد معاهدة نيو ستارت مع روسيا.



وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة مددت المعاهدة مع روسيا لمدة 5 سنوات.

وأضاف بلينكن في بيان: "تمديد معاهدة نيو ستارت يضمن أن تكون لدينا حدود يمكن التحقق منها بشأن الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حتى الخامس من فبراير/شباط 2026".

والجمعة الماضية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد "نيو ستارت" مع أمريكا للحد من الترسانة النووية، إثر توصل البلدين لتفاهم قبيل انتهاء سريانها.

وتقيد المعاهدة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في الخامس من فبراير/شباط ما تنشره كل من الدولتين من رؤوس نووية استراتيجية بما لا يزيد على 1550 رأسا لكل منهما.

وكانت روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد رحبا، مؤخرا، باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وقعت "نيو ستارت" في عام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائماً بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.