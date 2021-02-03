ندوة سياسية بمأرب تدعو المجتمع الدولي الى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

دعت ندوة سياسية عقدت، اليوم، بمدينة مأرب بعنوان (المليشيا الحوثية مسيرة إرهاب) المجتمع الدولي وعلى رأسهم مجلس الامن الدولي ودول العالم الى تصنيف مليشيا الحوثي في اليمن جماعة ارهابية وهو تصنيف مستحق لما ارتكبته وترتكبه من جرائم وحشية بحق اليمنيين ودول الجوار فاقت بشاعتها وتنوعها جرائم القاعدة وداعش مجتمعتين، الى جانب خطرها على الامن والسلم الاقليمي والدولي.



واكدت الندوة التي نظمها المجلس الاعلى لمقاومة صنعاء، على اهمية توحيد صفوف اليمنيين لمواجهة ارهاب هذه المليشيا التابعة للنظام الايراني وحرسه الثوري الارهابي..داعية الى الاستمرار في دعم الجيش والحكومة الشرعية وتحريك كافة الجبهات من اجل الاسراع في استعادة ما تبقى من تراب الوطن تحت سيطرتها.

وحذرت اللجنة من استمرار ممارسة مليشيا الحوثي سلوكها الارهابي وسط تغاضي دولي عنها، على الامن والسلم الاقليمي والدولي، واستمرارها في تحويل الاطفال الى قنابل ارهابية موقوته وتحشي الاجيال بثقافة الموت والكراهية لكل من يخالفها من شعوب العالم، وكراهيتها للعالم المتحضر والمتقدم، من خلال المؤسسات والوسائل والوسائط التعليمية والاعلامية والمحاضرات والندوات والدورات الثقافية، فضلا عن تكريس المشروع والفكر الفارسي وقيادة النظام الايراني والحرس الثوري ورفع صورهم والتغني بامجادهم وفي مقدمتهم خاميني وقاسم سليماني وحسن نصر الله المقيدين على لوائح الارهاب العالمي.

واستعرضت الندوة التي شارك فيها عدد من السياسيين والباحثين والاعلاميين والمثقفين والقيادات العسكرية والامنية، جوانب الجرائم الارهابية والوحشية التي ترتكبها وارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة صنعاء وبقية المحافظات بحق المواطنين الذين لاينتمون الى سلالتهم ولا يؤمنون بمشروعهم وفكرهم، ابرزها القتل والتنكيل والاختطاف والتعذيب حتى الموت ونهب المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، ومصادرة الاموال الخاصة، وفرض معتقداتها وفكرها بالقوة على المواطنين، فضلا عن تفجير المنازل وجرف الاراضي والقتل في الشوارع وداخل المنازل للمواطنين بدون اسباب وباساليب وحشية لارهاب الناس.

واوردت بعض اوراق الندوة جانبا من الاحصائيات التي تمكنت احدى المنظمات الحقوقية من رصدها في محافظة صنعاء للجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال ست سنوات وبلغت 19406 جريمة منها800 جريمة قتل مباشر وتعذيب حتى الموت ودهس بالأطقم و7000 اختطاف وتفجير151منزلا ومرفقا حكوميا الى جانب تجنيد 1400 طفل من مدارس المحافظة واخذهم من المقاعد الدراسية الى الجبهات دون علم اهاليهم.

وكشفت الندوة عن توثيق 1123جريمة نهب للممتلكات خاصة وعامة في المحافظة وزرع المليشيات اكثر من 50 ألف لغما وعبوة ناسفة في مزارع ومنازل وطرقات وابار قرى ومناطق مديرية نهم، تسببت حتى الان في استشهاد 32 مواطنا من المدنيين منهم 9 أطفال و6 نساء.