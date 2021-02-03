الغموض يكتنف مهمة الأمم المتحدة لتجنب تسرب نفطي قبالة اليمن

نيويورك ـ رويترز: قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن جماعة “أنصار الله” في اليمن نصحت الأمم المتحدة بوقف الاستعدادات لإرسال فريق لتقييم وضع ناقلة نفط متهالكة قد تسرب 1.1 مليون برميل نفط قبالة ساحل اليمن.

والناقلة صافر راسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي باليمن على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات وقد حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنها قد تسرب أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من كارثة إكسونفالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

ومنحت “أنصار الله ” موافقة طال انتظارها في نوفمبر لزيارة لتقييم الناقلة. وكان فريق من الأمم المتحدة، يضم شركة خاصة تعاقدت معها المنظمة الدولية للقيام بهذا العمل، يهدف إلى السفر للناقلة أوائل الشهر المقبل.

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الجدول الزمني غير مؤكد الآن وسط مخاوف الأمم المتحدة بشأن إشارات من “أنصار الله” بأنهم يفكرون في “مراجعة” موافقتهم الرسمية على المهمة.

وقال دوجاريك في بيان “نصح مسؤولو أنصار الله” الأمم المتحدة بوقف بعض الاستعدادات لحين ظهور نتيجة هذه العملية التي ستؤدي إلى مزيد من تأخير المهمة”.

وأضاف أن الأمم المتحدة أنفقت حتى الآن 3.35 مليون دولار على التحضير للمهمة.