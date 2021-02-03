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في 20 دولة.. اكتشاف ثلاثة أنواع جديدة من كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أشارت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إلى أن إصابات كورونا آخذة في الانخفاض أخيرا في الولايات المتحدة وكندا بعد أسابيع من الارتفاع المتواصل، فيما مستمرة بالارتفاع في المكسيك.
وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إن كولومبيا سجلت أعلى معدل للإصابات في أمريكا الجنوبية تليها البرازيل حيث لا تزال مدينة ماناوس تشهد زيادات هائلة في الإصابات والوفيات.

وذكرت في إفادة صحفية أنه تم اكتشاف ثلاثة أنواع جديدة من الفيروس في 20 دولة في الأمريكتين، رغم أن تواترها لا يزال محدودا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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