قيادي حزبي يدعو لمجلس تأسيسي بفلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا قيادي فلسطيني، الأربعاء، لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين و"مغادرة مربع الإرباك القائم".

وطالب وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إلى "تجنب الغوص في طرح قضايا خلافية قد تؤدي لتعطيل المسار الذي يتطلع له شعبنا الفلسطيني عبر إجراء الانتخابات".

وجاءت دعوة العوض قبيل انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني لبحث آليات إجراء الانتخابات وترتيباتها المزمع أن يبدأ في القاهرة في 8 فبراير/شباط الجاري.

وقال العوض: "هناك تعقيدات جدية يجب أن لا يتم التقليل منها، لكن يجب عدم الاستسلام لها واعتبارها تحديا يجب أن يتحول إلى فرصة لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضاف أن "هذه التحديات تتطلب الذهاب إلى أقصى درجات التوافق الوطني مجدداً لما سبق وطرحه حزب الشعب من أهمية تشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين ليتم الاتفاق في ظل هذه الأجواء الإيجابية، على قوامه من القوى السياسية والشباب والمرأة والكفاءات السياسية والقانونية من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والشتات".

وتابع: "يشكل هؤلاء جميعا المجلس التأسيسي لدولة فلسطين الذي يقوم بمقام البرلمان المؤقت ويتم اعتماده باستفتاء شعبي أو حتى في الموعد المحدد لإجراء الانتخابات".

ورأى أن تحقيق ذلك وتنفيذه يعتبر نقلة مهمة تعكس جدية الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وتنسجم أيضاً مع اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين أواخر عام 2012 وما تلاها من نجاحات على المستوى الدبلوماسي.

وتابع: "كما يخرجنا من دهاليز العودة للمفاوضات تحت سقف الاتفاقات السابقة التي لن توصل شعبنا إلى الاستقلال التام".

وشدد على أن "إنجاز ذلك بالاتفاق بين مختلف مكونات الشعب وقواه السياسية في ظل ما يسود من أجواء إيجابية، سيفتح الطريق واسعاً وبأفق وطني مسؤول وجاد لإتمام إجراءات إنهاء الانقسام وطي صفحته إلى الأبد، كما وأنه يحمل المضمون الوطني لهذه العملية الديمقراطية ويجعل من معركة إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس هي الأساس".

وحذر أن تكون الانتخابات المقبلة مجرد عملية انتخابية تنتهي بصندوق الاقتراع من جانب، لكنها تمثل حلقةً من حلقات إعادة إنتاج الانقسام على الصعيد الداخلي، وعلى الصعيد السياسي إنتاج مسلسل السعي للانقضاض على حقوقنا الوطنية.