مقتل 3 أفراد من الحرس الوطني الأمريكي إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في ولاية إيداهو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الحرس الوطني الأمريكي، الأربعاء، مقتل 3 من أفراده جراء تحطم مروحية كانت تقلهم خلال "رحلة تدريب روتينية" بأيداهو.



وأكد الحرس الوطني بالولاية في منشور على "فيسبوك"، أن "الطائرة من طراز (يو إتش -60 بلاك هوك) تحطمت جنوب منتزه لاكي بيك بعد الساعة الثامنة مساءً الثلاثاء، بالتوقيت المحلي".

وقال الحرس الوطني، إن "جنوده الثلاثة الذين قتلوا كانوا طيارين في الحرس الوطني بولاية أيداهو".

وأشار البيان إلى أن "سبب التحطم لا يزال مجهولا وأن التحقيقات جارية لبيان أسباب الحادث".

وقال الميجور جنرال مايكل جارشاك، قائد الحرس الوطني في أيداهو، في بيان، إن "هذه خسارة فادحة للحرس الوطني في أيداهو ومجتمعنا.. صلواتنا مع العائلات في هذه المأساة".

وأضاف البيان أن "آخر اتصال مع الطاقم جاء الساعة 7:45 مساءً. وتم تنشيط جهاز تحديد موقع الطوارئ بعد الساعة 8 مساءً، مما دفع الفريق لبدء عمليات البحث والإنقاذ".