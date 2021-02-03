شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة التأمينات تحصر العاملين في المنشآت غير الخاضعة لقانون التأمينات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، حملة حصر العاملين في المنشآت والأعمال غير الخاضعة لقانون التأمينات واستكمال إجراءات التسجيل في المؤسسة.



وأوضح مدير الفرع بسيئون مجدي سباع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة تشمل تحصيل المديونية لدى القطاع الخاص المسجلة والمتأخرة عن السداد، حيث بدأت بالإجراءات القانونية التي تكفل تحصيل المديونية.