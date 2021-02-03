شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على خلية إرهابية حوثية غرب اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ألقت القوات المشتركة في محافظة الحديدة اليوم (الأربعاء) القبض على خلية إرهابية حوثية في الساحل الغربي كانت تعمل على زراعة الألغام في الطرق الرئيسية ومزارع المواطنين في مديرية المخا والخوخة المحررة.

وأكد المتحدث باسم ألوية المقاومة الوطنية التابعة للجيش الوطني اليمني العميد صادق دويد، أن عناصر الخلية اعترفوا بتنفيذ 20 عملية تفجير إرهابية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة بالساحل الغربي، موضحاً في تغريدات على حسابه في تويتر أن القوات المشتركة ستنشر خلال الساعات القادمة تفاصيل العملية الإرهابية.

وكانت قوات الأمن والجيش الوطني قد ألقت القبض السبت الماضي على خلية مماثلة في محافظة مأرب جميع أعضائها نساء كانت تخطط لزراعة الألغام واستهداف القيادات العسكرية في المحافظة، ولم تمض ساعات على إعلان القوات الأمنية في مأرب القبض على الخلية حتى شن إعلام المليشيا هجوما على السلطات الرسمية في محاولة للمغالطة وأخفاء جرائمها واستخدامها النساء في الإرهاب ونشر المفخخات.

وأعلن المرصد اليمني للألغام (غير حكومي) اليوم عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين بينهم نساء وأطفال بسبب الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية في عدة محافظات خلال يناير، مبينا أن 3 من القتلى في محافظة الحديدة بينهم مدني يعمل صيادا.

وكانت القوات البحرية الدولية المشتركة أعلنت أمس عن اعتراض مركب شراعي وعلى متنه شحنة كبيرة من المخدرات في المياه الدولية شمال بحر العرب «قبالة السواحل اليمنية»، موضحة إن فرقاطة الصواريخ الموجهة يو إس إس فلبين سي (سي جي 58)، التي تم نشرها في الأسطول الخامس للولايات المتحدة وتعمل لدعم القوات البحرية المشتركة اعترضت شحنة من المخدرات المشتبه بها يزيد وزنها على 600 رطل (275 كغم) بمركب شراعي في المياه الدولية شمال بحر العرب (قبالة السواحل اليمنية) في 30 يناير الماضي.