228 طالبا في قبضة الشرطة التركية

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وبينما هاجم رجال الشرطة وهم يرتدون الخوذات ويحملون الدروع المتظاهرين هتف المتظاهرون قائلين «اخرج يا حزب العدالة والتنمية، الجامعات ملكنا»، في إشارة إلى حزب إردوغان.وفي الساعة الـ9 مساء أمس الأول ترددت أصداء أصوات الأواني والأوعية وتصفيق السكان وهتافاتهم في العديد من أحياء إسطنبول؛ حيث أعرب السكان عن دعمهم للطلاب.
وطالبت احتجاجات هذا الأسبوع بإطلاق سراح طالبين تم القبض عليهما بسبب عمل فني يصور المسجد الحرام في مكة وعليه أعلام مثليين.
ويتمتع إردوغان، الذي اكتسب سلطات واسعة بعدما أصبح أول رئيس بسلطات تنفيذية في عام 2018، منفردا بسلطة تعيين رؤساء الجامعات التي تديرها الدولة، إلا أن الطلاب يطالبون بالحق في انتخاب رئيس جامعتهم.
أعداد الطلاب المحتجزين:
228 طالبا احتجزتهم الشرطة
159 احتجزوا قبل يومين
69 محتجزا في العاصمة
60 ما زالوا رهن الاحتجاز
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