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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم القبض على 12 رجل شرطة في المكسيك عقب اكتشاف 19 جثة متفحمة بالقرب من الحدود الأمريكية، حسبما قال المدعي العام في تاماوليباس، إيرفينج باريوس.

ويواجه رجال شرطة ولاية تاماوليباس تهم القتل وإساءة استغلال السلطة والإدلاء بأقوال كاذبة.

وتم العثور على الجثث في 22 يناير في شاحنة بيك أب محترقة بجوار سيارات محترقة أخرى في بلدة سانتا أنيتا شمال شرقي المكسيك. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأشخاص قتلوا بالرصاص.

وبحسب باريوس، كان من بين هؤلاء القتلى مهاجرون من جواتيمالا. وذكرت وسائل الإعلام أن جميع الضحايا تقريبا من جواتيمالا.

ويفر عشرات الآلاف من سكان أمريكا الوسطى كل شهر من الفقر والعنف في وطنهم سعيا وراء حياة أفضل في الولايات المتحدة، وقال باريوس «إن أحد القتلى الأربعة الذين تم التعرف عليهم حتى الآن هو مهرب مهاجرين مكسيكي».

وقال باريوس إن «التورط المحتمل لرجال شرطة آخرين، وكذلك الجماعات الإجرامية التي تهرب مهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة وتحارب للسيطرة على المنطقة، لا يزال قيد التحقيق».