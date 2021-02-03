شكرا لقرائتكم خبر القبض على 12 رجل شرطة في المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه رجال شرطة ولاية تاماوليباس تهم القتل وإساءة استغلال السلطة والإدلاء بأقوال كاذبة.وتم العثور على الجثث في 22 يناير في شاحنة بيك أب محترقة بجوار سيارات محترقة أخرى في بلدة سانتا أنيتا شمال شرقي المكسيك. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأشخاص قتلوا بالرصاص.
وبحسب باريوس، كان من بين هؤلاء القتلى مهاجرون من جواتيمالا. وذكرت وسائل الإعلام أن جميع الضحايا تقريبا من جواتيمالا.
ويفر عشرات الآلاف من سكان أمريكا الوسطى كل شهر من الفقر والعنف في وطنهم سعيا وراء حياة أفضل في الولايات المتحدة، وقال باريوس «إن أحد القتلى الأربعة الذين تم التعرف عليهم حتى الآن هو مهرب مهاجرين مكسيكي».
وقال باريوس إن «التورط المحتمل لرجال شرطة آخرين، وكذلك الجماعات الإجرامية التي تهرب مهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة وتحارب للسيطرة على المنطقة، لا يزال قيد التحقيق».
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 12 رجل شرطة في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.