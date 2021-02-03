شكرا لقرائتكم خبر عن حدث كبير ومهم.. بريطانيا تعلن أعداد متلقي اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأربعاء، إن أكثر من عشرة ملايين شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض «كوفيد-19»، ووصف ذلك بأنه حدث كبير ومهم. وتعتزم بريطانيا تطعيم كل من تزيد أعمارهم على 70 عاماً، والفئات الأكثر عرضة للإصابة، والعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة المرض، مثل العاملين بالرعاية الصحية بحلول منتصف فبراير/ شباط.

وقال هانكوك على «تويتر»: «هذا حدث كبير ومهم في جهودنا الوطنية لمكافحة هذا الفيروس».

وأظهرت بيانات حكومية أن عشرة ملايين و21471 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى، و498962 تلقوا الجرعة الثانية.

وكانت بريطانيا أول دولة تقر استخدام لقاحي «فايزر-بيونتك» و«أكسفورد-أسترازينيكا»، ما أتاح لها بدء التطعيم مبكراً.

كما أبرمت اتفاقات توريد مع مصنعين في مراحل التصنيع الأولى، ما مكنها من تجنب بعض مشاكل التوريد التي عطلت برامج تطعيم أوروبية أخرى.